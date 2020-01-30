2020-01-30T13:49:10+03:00
Общество

В Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей

Аграрии отметили хорошую упитанность убойного стада
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В администрации Тазовского на совещании под председательством главы обсудили итоги убойной кампании 2019 года, а также организацию проведения биркования оленей и предстоящие противоэпизоотические мероприятия.

Более 400 тонн мяса произведено сельскохозяйственными местными предприятиями. Представители аграрной отрасли отметили хорошую упитанность убойного стада - средний вес одной туши достигает 50 кг.

Часть заготовленной в убойную кампанию оленины уже реализовано - экологически чистое мясо пользуется спросом во многих регионах России, в том числе в ХМАО и на юге Тюменской области. Сами тазовчане охотно покупают мясо на кости, тушенку, фарш и полуфабрикаты. Большое количество бескостной оленины реализуется в детские сады, школы и интернаты района.

- 16 образовательных организаций нашего района для питания детей закупают мясо оленя в большом количестве. Общая потребность на текущий год составляет более 30 тонн бескостной мясной продукции, - отметила заместитель начальника профильного департамента Влада Ятокина.

В этом году на убойные комплексы принимаются только привитые и пробиркованные олени. В Тазовском районе уже пробирковано более 19 тысяч оленей, в планах этого года – приобретение еще 20 тысяч электронных бирок. Вакцинация 2019 года прошла своевременно - привито 90,3 процента от общего количества поголовья.

Главврач Тазовской районной больницы Эльдар Фараджев сообщил, что мероприятия по иммунизации тазовчан сибиреязвенной вакциной стартует в феврале.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замгубернатора осмотрел главные стройплощадки Нового Уренгоя
Ветеринары локализовали вспышку бешенства оленей в Тазовском районе
В Салехарде проверяющие обнаружили опасные снежные шапки и сосульки
В Новом Уренгое начался прием заявлений в первый класс
Информацию о погоде для салехардских школьников будут публиковать на час раньше
В Лабытнанги построят биатлонный комплекс со спортзалом «Лукодром»
Операция «Жилье» на Ямале продлится месяц
В Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей
В Губкинском зачитали приговор троим участникам ОПГ за наркоторговлю
В Салехарде снизилось количество подростков, состоящих на учете КДН
В Ноябрьске ко Дню Победы воссоздадут атмосферу мая 1945 года
Ямальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце
На Ямале осудили главбуха фонда за многомиллионную растрату
В Ноябрьске появится шестиметровая «Стена памяти»
Ноябрянин, убивший сожительницу ножницами, сядет на 9 лет
В полуфинале «Лидеров России» приняла участие ямальская семья
На Ямале возобновили расследование дела об убийстве 26-летней дваности
На Ямале в ближайщие дни ударят морозы
На Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса
Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году