В Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:49:10+03:00

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В администрации Тазовского на совещании под председательством главы обсудили итоги убойной кампании 2019 года, а также организацию проведения биркования оленей и предстоящие противоэпизоотические мероприятия.

Более 400 тонн мяса произведено сельскохозяйственными местными предприятиями. Представители аграрной отрасли отметили хорошую упитанность убойного стада - средний вес одной туши достигает 50 кг.

Часть заготовленной в убойную кампанию оленины уже реализовано - экологически чистое мясо пользуется спросом во многих регионах России, в том числе в ХМАО и на юге Тюменской области. Сами тазовчане охотно покупают мясо на кости, тушенку, фарш и полуфабрикаты. Большое количество бескостной оленины реализуется в детские сады, школы и интернаты района.

- 16 образовательных организаций нашего района для питания детей закупают мясо оленя в большом количестве. Общая потребность на текущий год составляет более 30 тонн бескостной мясной продукции, - отметила заместитель начальника профильного департамента Влада Ятокина.

В этом году на убойные комплексы принимаются только привитые и пробиркованные олени. В Тазовском районе уже пробирковано более 19 тысяч оленей, в планах этого года – приобретение еще 20 тысяч электронных бирок. Вакцинация 2019 года прошла своевременно - привито 90,3 процента от общего количества поголовья.

Главврач Тазовской районной больницы Эльдар Фараджев сообщил, что мероприятия по иммунизации тазовчан сибиреязвенной вакциной стартует в феврале.

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ИСТОЧНИК KP.RU