2020-01-30T13:20:58+03:00
Происшествия

В Губкинском зачитали приговор троим участникам ОПГ за наркоторговлю

Им дали от 7 до 9 лет лишения свободы
Анна Полякова
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В Губкинском зачитали приговор троим участникам ОПГ за наркоторговлюВ Губкинском зачитали приговор троим участникам ОПГ за наркоторговлюФото: Ольга Крыльцова
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В Губкинском осудили участников преступной группы наркоторговцев. Все трое осуждены к длительным срокам лишения свободы . Это жители городов Норильск, Муравленко и Губкинский, которым дали от 7 до 9 лет лишения свободы.

В период с августа по сентябрь 2018 года они распространяли Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Пуровском районе наркотические вещества синтетического происхождения, оборудовав «тайники - закладки».

Согласно отведенным ролям, один из участников организованной преступной группы получал крупные партии наркотических средств, которые он фасовал на более мелкие для передачи «закладчикам».

Руководителя преступной группы не установили, от него поступали подробные указания по действиям, обучению безопасным способам сбыта наркотиков, использованию мобильных устройств для максимальной конспирации незаконной деятельности.

Сбыт происходил бесконтактным способом путем сообщений через сеть «Интернет» с использованием приложения «Телеграм». В ходе расследования уголовного дела из «закладок» и временных жилищ преступников изъято около 400 грамм наркотиков.

Отбывать назначенное наказание осужденным мужчинам предстоит в исправительных колониях строгого, а единственной женщине – общего режима.

Используемые участниками преступной группы мобильные устройства конфискованы судом и обращены в собственность государства, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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