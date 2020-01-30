В Салехарде снизилось количество подростков, состоящих на учете КДН

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:32:44+03:00

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В Салехарде на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2019 году состоял 31 несовершеннолетний, в 2018 году – 50. Снижение составило 38%. Об этом сообщила начальник отдела по обеспечению деятельности городской КДН Галина Малеева.

Также, она отметила, прослеживается снижение на 11% количества семей, находящихся в социально опасном положении.

В 2019 году на 37% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Фактически в 2019 году совершено 23 преступления, что на одном уровне с прошлым годом.

- По-прежнему в подростковой среде лидирующее место занимают имущественные преступления, так в отчетном периоде несовершеннолетними совершена 41 кража, - отметил заместитель начальника полиции ОМВД России по г. Салехард Василий Васильев.

Комиссия постоянно ищет новые формы и методы работы, внедряя инновационные технологии. В 2019 году возобновил работу институт наставничества, впервые проведены тренинговые занятия для семей в социально опасном положении.

Кроме этого, выстроена межведомственная работа по раннему выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью проведения превентивной профилактической работы и предотвращения развития социально опасной ситуации. Огромная работа проведена по обследованию объектов, потенциально несущих угрозу жизни детей, сообщили в администрации Салехарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU