2020-01-30T12:16:00+03:00
Общество

В Ноябрьске ко Дню Победы воссоздадут атмосферу мая 1945 года

Проект обсудили на аппаратном совещании в администрации
Анна Полякова
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В Ноябрьске ко Дню Победы воссоздадут атмосферу мая 1945 года Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске ко Дню Победы воссоздадут атмосферу мая 1945 года Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьск-парке для празднования 75-летия Великой Победы создадут реконструкцию городской атмосферы мая 1945 года. Проект называется «РиоРита - радость Победы», в рамках которого на аллее-бульваре организуют интерактивные зоны, включая иммерсионные театральные постановки.

Об этом говорили на аппаратном совещании, которое провел глава города Алексей Романов. Он подчеркнул, что очень важно включить в процесс подготовки и проведения всех мероприятий максимальное количество ноябрян.

Еще один интереснейший проект, где можно поучаствовать и ярко себя проявить – Народный духовой оркестр. Его формируют на базе детской музыкальной школы № 2. Предполагается, что этот коллектив поучаствует в праздничном шествии, сообщили в администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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