2020-01-30T11:39:57+03:00
Экономика

Ямальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце

Поделиться:
Ямальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце Фото: МТСЯмальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце Фото: МТС
Изменить размер текста:

МТС в сотрудничестве с национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработал приложение для заботы о сердце «МТС 120/80». Об этом сообщает пресс-служба компании в ЯНАО.

Решение позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживание приема лекарств, а также с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом.

Возраст сердца пользователя приложение рассчитывает на основе калькулятора по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), которая учитывает значимые для здоровья сердечно-сосудистой системы показатели. «МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели систолического и диастолического давления, просто фотографируя экран тонометра.

Фото: МТС

Фото: МТС

Благодаря специально обученной нейросети приложение распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму. В дальнейшем, при необходимости, пользователь сможет поделиться данными об артериальном давлении с лечащим врачом, отправив результаты замеров из приложения.

Также в приложение можно добавить информацию о принимаемом лекарстве, просто сфотографировав упаковку. «МТС 120/80» позволяет совершить переход в сервис онлайн-медицины SmartMed для получения дистанционной консультации кардиолога в частной федеральной сети медицинских клиник «МЕДСИ».

Воспользоваться приложением бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей
В Губкинском зачитали приговор троим участникам ОПГ за наркоторговлю
В Салехарде снизилось количество подростков, состоящих на учете КДН
В Ноябрьске ко Дню Победы воссоздадут атмосферу мая 1945 года
Ямальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце
На Ямале осудили главбуха фонда за многомиллионную растрату
В Ноябрьске появится шестиметровая «Стена памяти»
Ноябрянин, убивший сожительницу ножницами, сядет на 9 лет
В полуфинале «Лидеров России» приняла участие ямальская семья
На Ямале возобновили расследование дела об убийстве 26-летней дваности
На Ямале в ближайщие дни ударят морозы
На Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса
Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году