30 Янв. 2020 2020-01-30T11:39:57+03:00

Ямальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце Фото: МТС

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МТС в сотрудничестве с национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработал приложение для заботы о сердце «МТС 120/80». Об этом сообщает пресс-служба компании в ЯНАО.

Решение позволяет рассчитать «возраст» сердца, упростить хранение данных об артериальном давлении и отслеживание приема лекарств, а также с помощью телемедицинского сервиса SmartMed дистанционно проконсультироваться с кардиологом.

Возраст сердца пользователя приложение рассчитывает на основе калькулятора по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), которая учитывает значимые для здоровья сердечно-сосудистой системы показатели. «МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели систолического и диастолического давления, просто фотографируя экран тонометра.

Фото: МТС

Благодаря специально обученной нейросети приложение распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму. В дальнейшем, при необходимости, пользователь сможет поделиться данными об артериальном давлении с лечащим врачом, отправив результаты замеров из приложения.

Также в приложение можно добавить информацию о принимаемом лекарстве, просто сфотографировав упаковку. «МТС 120/80» позволяет совершить переход в сервис онлайн-медицины SmartMed для получения дистанционной консультации кардиолога в частной федеральной сети медицинских клиник «МЕДСИ».

Воспользоваться приложением бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play

ИСТОЧНИК KP.RU