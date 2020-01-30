2020-01-30T11:02:34+03:00
Происшествия

На Ямале осудили главбуха фонда за многомиллионную растрату

Исполнение наказания отсрочено из-за малолетства детей
Анна Полякова
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На Ямале осудили главбуха фонда за многомиллионную растратуНа Ямале осудили главбуха фонда за многомиллионную растратуФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске осудили главбуха «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования», прикарманившую более 3,3 миллионов рублей. Прокуратура поддержала гособвинение по статье УК РФ «Растрата, то есть за хищение чужого имущества, вверенного виновной, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

Миллиона она присвоила в период 2015-2018 г.г., когда занимала должность главного бухгалтера, а потом исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования». Деятельность юридического лица субсидировалась из окружного бюджета с целью предоставления гражданам ипотечных кредитов с более низкой процентной ставкой.

В ходе предварительного следствия она добровольно частично погасила материальный ущерб на сумму почти 900 тысяч рублей. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел явку с повинной, малолетних детей, активное способствование расследованию преступления.

Ей назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком осужденной 18-летнего возраста, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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