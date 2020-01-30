2020-01-30T10:51:34+03:00
Общество

В Ноябрьске появится шестиметровая «Стена памяти»

Панно будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков
Анна Полякова
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В Ноябрьске появится шестиметровая «Стена памяти» Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске появится шестиметровая «Стена памяти» Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске проходит активный сбор архивных фотографий для художественного панно «Стена Памяти!». Оно появится в памятный год 75-летия Великой Победы. Это инсталляция из фотографий участников Великой Отечественной войны – родных и близких, сражавшихся на передовой и ковавших Победу в тылу

Длина арт-объекта составит шесть метров, а высота - более двух. Главному архитектору города поручено определить место установки конструкции. Живая память о героях будет увековечена благодаря современным технологиям. Изображение будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков, которые предоставят участники акции.

Как отметила заместитель главы Надежда Гудкова, уже собрано 300 фотографий. От жителей ждут активного участия в проекте, тем более, что акция «Бессмертный полк» в Ноябрьске традиционно собирает большое количество ноябрян.

Администрация Ноябрьска призывает ямальцев объединиться, чтобы сохранить историю народа, память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Фотографии можно приносить в музей воинской славы МБУК «МРЦ», пояснили в администрации Ноябрьска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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