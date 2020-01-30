30 Янв. 2020 2020-01-30T10:43:21+03:00

Ноябрянин, убивший сожительницу ножницами, сядет на 9 лет Фото: yanao.sledcom.ru

Рецидивист расправился с возлюбленной из ревности

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Жителю Ноябрьска, убившему сожительницу, зачитали приговор. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ревнивый мужчина ночью 7 сентября 2019 года расправился с возлюбленной. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, ранее неоднократно судимый за преступления против личности 41-летний ямалец вонзил ножницы сожительнице в область правого надплечья. Ранение оказалось смертельным – ударом он повредил подключичную артерию. Женщина скончалась до приезда скорой помощи от массивной кровопотери.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме и дал самоизобличающие показания.

Его судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU