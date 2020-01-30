Ноябрянин, убивший сожительницу ножницами, сядет на 9 лет
Жителю Ноябрьска, убившему сожительницу, зачитали приговор. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ревнивый мужчина ночью 7 сентября 2019 года расправился с возлюбленной. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, ранее неоднократно судимый за преступления против личности 41-летний ямалец вонзил ножницы сожительнице в область правого надплечья. Ранение оказалось смертельным – ударом он повредил подключичную артерию. Женщина скончалась до приезда скорой помощи от массивной кровопотери.
В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме и дал самоизобличающие показания.
Его судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
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ИСТОЧНИК KP.RU