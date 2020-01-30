В полуфинале «Лидеров России» приняла участие ямальская семья

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:27:41+03:00

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Супруги Артём и Наталия Пикаловы из Нового Уренгоя прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России» в Уральском федеральном округе. Во флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» принимали участи семейные пары, братья и даже династии, сообщили в правительстве ЯНАО.

Пикаловы воспитывают четырёх детей. В 2010 году Артём Пикалов был выбран депутатом Гордумы Нового Уренгоя. По его словам, самые важные жизненные ценности – семья и дети, духовное развитие, работа по предназначению.

Баллотироваться он решил для того, чтобы помогать людям, в том числе наркозависимым. В 2014 году Артём получил должность руководителя Координационного центра в сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей ЯНАО. За 19 лет работы Пикалова на Ямале создано государственно-частное партнерство и при поддержке правительства округа открыты два реабилитационных центра. Один центр мужской, второй – для женщин и для несовершеннолетних, отделение создано для решения вопросов наркопотребителей, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Мы с женой – единое целое. Участвуя в общественной деятельности, мы решаем много проблем родителей, наркозависимых, - говорит Артём Пикалов.

Наталия Пикалова, как и муж, в 2001 году окончила Московский открытый социальный университет по специальности юриспруденция. Как и муж, занимается работой с семьями по предупреждению вредных привычек. С 2015 году и по сегодняшний день является председателем РО ООО «Матери против наркотиков» в ЯНАО.

- Вне зависимости от того, выиграем мы или нет, в любом случае будем реализовывать свой проект, - призналась Наталья.

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ИСТОЧНИК KP.RU