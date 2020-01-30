2020-01-30T10:11:08+03:00
Происшествия

На Ямале возобновили расследование дела об убийстве 26-летней дваности

Злоумышленник убил должника и сжег квартиру
Анна Полякова
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На Ямале возобновили расследование дела об убийстве, совершенном в 1993 годуНа Ямале возобновили расследование дела об убийстве, совершенном в 1993 годуФото: Ольга Крыльцова
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Ямальские следователи вернулись к уголовному делу об убийстве мужчины, совершенном в Муравленко в 1993 году. Предварительное следствие в 2013 году было приостановлено, поскольку местонахождение подозреваемого было не установлено.

Ночью 9 июля 1993 года мужчина, 1965 года рождения, пришел к своему знакомому за крупным «карточным долгом». Хозяин не мог вернуть внушительную сумму денег, тогда гость, накинул должнику на шею кухонное полотенце и задушил его, потом забрал ключи от автомобиля мертвого и принадлежащую ему компьютерную технику. Чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру, облив ее бензином, из канистры, которую нашел тут же. Через знакомых он продал похищенный автомобиль.

По факту обнаружения при тушении пожара тела мужчины со следами насильственной смерти было возбуждено уголовное дело об убийстве. Длительное время оно оставалось не раскрытым.

Следователи, обнаружив автомобиль с перебитыми на двигателе номерами, выяснили, кто приобрел машину и поставил по поддельным документам на учет в отделении ГАИ Ноябрьского ГОВД. Однако тогда местонахождение покупателя установить не удалось, так как он жил по поддельным документам.

В январе 2020 года его задержали в Москве, и расследование уголовного дела вновь возобновилось. Он назвал имя жителя Муравленко, продавшего ему автомобиль. Свои показания он подтвердил при очной ставке с обвиняемым.

- С учетом добытых по делу доказательств, злоумышленник в настоящее время признает свою вину и сотрудничает со следствием, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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