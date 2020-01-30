2020-01-30T09:45:51+03:00
Общество

На Ямале в ближайщие дни ударят морозы

Низкие температуры не будут превышать климатические нормы
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале ждут морозов Фото: 89.mchs.gov.ruНа Ямале ждут морозов Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В этом году зима на Ямале выдалась относительно теплой. Один из зимников до сих пор не открыли из-за недостатка холода. Однако морозы периодически напоминают о себе.

В ближайшие дни на территории округа ожидаются низкие температуры, но не превышающие климатические нормы региона, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. По прогнозам метеорологов, температура воздуха будет опускаться ниже - 30 градусов.

Ямальские спасатели напоминают, что ежегодно в период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования.

Неосторожное обращение с огнем, сушка дров, сгораемых материалов и нарушение других правил пожарной безопасности при эксплуатации печей также приводят к возникновению пожаров и загораний, предупреждают сотрудники регионального ведомства.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тазовском обсудили итоги убойной кампании и биркование оленей
В Губкинском зачитали приговор троим участникам ОПГ за наркоторговлю
В Салехарде снизилось количество подростков, состоящих на учете КДН
В Ноябрьске ко Дню Победы воссоздадут атмосферу мая 1945 года
Ямальцы могут воспользоваться бесплатным приложением для заботы о сердце
На Ямале осудили главбуха фонда за многомиллионную растрату
В Ноябрьске появится шестиметровая «Стена памяти»
Ноябрянин, убивший сожительницу ножницами, сядет на 9 лет
В полуфинале «Лидеров России» приняла участие ямальская семья
На Ямале возобновили расследование дела об убийстве 26-летней дваности
На Ямале в ближайщие дни ударят морозы
На Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса
Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году