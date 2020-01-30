На Ямале в ближайщие дни ударят морозы

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:45:51+03:00

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В этом году зима на Ямале выдалась относительно теплой. Один из зимников до сих пор не открыли из-за недостатка холода. Однако морозы периодически напоминают о себе.

В ближайшие дни на территории округа ожидаются низкие температуры, но не превышающие климатические нормы региона, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. По прогнозам метеорологов, температура воздуха будет опускаться ниже - 30 градусов.

Ямальские спасатели напоминают, что ежегодно в период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с ненормированным использованием электроприборов и печного оборудования.

Неосторожное обращение с огнем, сушка дров, сгораемых материалов и нарушение других правил пожарной безопасности при эксплуатации печей также приводят к возникновению пожаров и загораний, предупреждают сотрудники регионального ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU