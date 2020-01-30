2020-01-30T09:10:53+03:00
Общество

На Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса

Ситуация в регионе не вызывает опасений
Анна Полякова
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На Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса Фото: yanao.ruНа Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса Фото: yanao.ru
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Эпидемиологическую ситуацию на Ямале и необходимые меры для профилактики коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае, обсудили на Ямале. Рабочую встречу с руководителем управления Роспотребнадзора по округу Людмилой Нечепуренко провёл губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Он подчеркнул, что Ямал находится далеко от очага распространения вируса, и климат в регионе безопаснее. Тем не менее, весь комплекс профилактических мероприятий для того, чтобы вирус к нам не попал и не распространился в регионе, провести необходимо.

Глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент ситуация в регионе не вызывает опасений, риск попадания вируса невысок. Людмила Нечепуренко рассказал, что обеспечена готовность учреждений Роспотребнадзора и медицинских служб, в каждом муниципальном образовании в медицинских организациях и аптеках обеспечен запас противовирусных препаратов.

Глава региона поддержал предложение Роспотребнадзора об установке в аэропортах Салехарда, Нового Уренгоя и Надыма стационарных тепловизоров для дистанционного измерения температуры тела пассажиров, сообщили в правительстве ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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