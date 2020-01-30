2020-01-30T08:44:36+03:00
Общество

Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году

Применять полученные навыки - обязательное условие
Анна Полякова
Поделиться:
Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году Фото: yanao.ruБольше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Список категорий ямальцев, которые при содействии службы занятости населения могут пройти профобучение в рамках нацпроекта «Демография», расширился с 2020 года. Теперь, помимо женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и ямальцев предпенсионного возраста, получить новые навыки могут незанятые мамы дошколят и граждане в возрасте от 50-ти лет.

Восемь женщин выбрали обучение на повара, специалиста по кадрам, бухгалтера, оператора очистных сооружений. Пять предпенсионеров решили получить знания в областях правовой работы органов соцобеспечения, педагогики 3D-моделирования, в слесарном деле и других. В ближайшее время к обучению приступят еще 16 граждан старшего поколения.

С этого года всем желающим будет выдаваться образовательный сертификат. После завершения обучения служба занятости населения перечислит денежные средства на расчетный счёт образовательной организации.

Обучение может проходить как в образовательных учреждениях округа, так и за его пределами, в том числе дистанционно. Если получившие образование ямальцы не станут работать, им придётся возместить потраченные на их обучение средства.

Обучение должно длиться не более 3-х месяцев для граждан предпенсионного возраста, 50-ти лет и старше и не более 6-ти месяцев для женщин с детьми.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса
Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году
Книжный «аппетит» пуровчан в 2019 году увеличился
В новом микрорайоне Надыма сдали дом для переселенцев из авариек
В Пуровском районе поймали двух безработных за кражу из балка
Погода на Ямале 30 января: морозно и без осадков
В Тарко-Сале презентовали новое оборудование для образования школьников
В Надыме открылся долгожданный спорткомплекс «Арктика»
Надымчанин уговорил сожительницу купить у мошенников колеса
В Салехарде заработала первая частная служба социального такси
В Новом Уренгое впервые проходят соревнования по боксу среди женщин
Надымчан учат бороться со стрессами на рабочем месте
Тазовчанин выплатили за лечение жертвы своего гнева больше 300 тысяч рублей
В Лабытнанги откроют школу социального предпринимательства
Надымчанин поделился с мошенниками деньгами, приняв их за сотрудников банка
В Шурышкарском районе судят мужчину за убийство сестры
Последний ямальский зимник планируют открыть 30 января
Тазовчанин, зарезавший одноклассника, не смог доказать самооборону
Лабытнанги и Харп присоединятся к единой энергосистеме страны
В Муравленко предпринимателю вынесли приговор за контрафакт
В Ноябрьске поймали наркокурьера, пытавшегося продать «синтетику»
Лидер ямальского поискового отряда вышел в финал всероссийского конкурса