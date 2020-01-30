Больше ямальцев смогут пройти переобучение в 2020 году

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:44:36+03:00

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Список категорий ямальцев, которые при содействии службы занятости населения могут пройти профобучение в рамках нацпроекта «Демография», расширился с 2020 года. Теперь, помимо женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и ямальцев предпенсионного возраста, получить новые навыки могут незанятые мамы дошколят и граждане в возрасте от 50-ти лет.

Восемь женщин выбрали обучение на повара, специалиста по кадрам, бухгалтера, оператора очистных сооружений. Пять предпенсионеров решили получить знания в областях правовой работы органов соцобеспечения, педагогики 3D-моделирования, в слесарном деле и других. В ближайшее время к обучению приступят еще 16 граждан старшего поколения.

С этого года всем желающим будет выдаваться образовательный сертификат. После завершения обучения служба занятости населения перечислит денежные средства на расчетный счёт образовательной организации.

Обучение может проходить как в образовательных учреждениях округа, так и за его пределами, в том числе дистанционно. Если получившие образование ямальцы не станут работать, им придётся возместить потраченные на их обучение средства.

Обучение должно длиться не более 3-х месяцев для граждан предпенсионного возраста, 50-ти лет и старше и не более 6-ти месяцев для женщин с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU