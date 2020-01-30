Книжный «аппетит» пуровчан в 2019 году увеличился

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:14:24+03:00

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Пуровчане в 2019 году прочитали 124 408 экземпляров книг. Такие данные обнародовала Централизованная библиотечная система Пуровского района, подведя итоги работы.

На увеличение количества книговыдач повлияло обновление книжного фонда. В 2019 году на книжные полки библиотек района поступило 4 519 книжных новинок. На комплектование книжного фонда библиотек было выделено более двух млн рублей, большая часть профинансирована из бюджета района.

Также у читателей пользуется успехом библиотека электронных книг «ЛитРес». С 2017 года на оказание услуг доступа пуровчан к базе данных сайта. По подсчетам библиотекарей, за этот период в «ЛитРес» было зарегистрировано 486 пуровчан, книговыдача составила 3 611 электронных и аудиокниг.

В январе в районной централизованной библиотечной системе произошли изменения – в ее состав вошел уренгойский филиал «Умка», а весной присоединятся и библиотеки Тарко-Сале, сообщили в администрации Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU