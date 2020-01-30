2020-01-30T07:33:44+03:00
Общество

В новом микрорайоне Надыма сдали дом для переселенцев из авариек

Ключи новоселам вручил губернатор ЯНАО
Анна Полякова
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В новом микрорайоне Надыма сдали пятый дом Фото: yanao.ruВ новом микрорайоне Надыма сдали пятый дом Фото: yanao.ru
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В Надыме торжественно сдали пятого по счёту дом в микрорайоне «Олимпийский». В девятиэтажке 216 квартир. В каждую из них переедут жильцы аварийных домов. Это семьи из посёлка Лесной, сёл Ныда и Нори. Ключи новоселам вручил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На очереди – ещё один на 189 квартир. Его строители планируют сдать в эксплуатацию в конце 2020 года. Микрорайон строится комплексно.

В конце года начнётся строительство школы. Прямо в центре «Олимпийского» возводится детский сад на 240 мест. Он строится по программе муниципально-частного партнерства. Сегодня на объекте работают более 100 человек. Открытие детского сада запланировано на конец этого года. С его вводом в микрорайоне «Олимпийский» и завершением реконструкции двух существующих детских садов – «Юнги» и «Ромашки» – город ликвидирует очередь детей в возрасте от года до трех лет.

Как отметил губернатор ЯНАО, сейчас в ямальских городах идет дискуссия - надо ли нам создавать отдельные школы для старшеклассников.Например, в Муравленко такой подход дает результаты. За счет того, что большая конкуренция, подобраны более точно педагоги.

- Это можно сейчас предусмотреть, как раз вовремя, когда мы занимаемся проектированием новой школы, и уже на этом этапе заложить хорошие лаборатории, хорошие классы естественного профиля, создать максимальные условия для будущих старшеклассников, – рассказал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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