30 Янв. 2020 2020-01-30T06:30:20+03:00

В Пуровском районе поймали двух безработных за кражу из балка Фото: Ольга Крыльцова

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Пуровские полицейские установили подозреваемых в краже электроинструмента из жилого балка, расположенного на территории гаражного кооператива. Ущерб на сумму 64 тысячи рублей.

Житель Тарко-Сале обратился к правоохранителям с заявлением о том, что в период с 8 по 21 января 2020 года кто обокрал его. Территория гаражного кооператива не охраняется, видеонаблюдение отсутствует, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Подозреваемыми оказались двое безработных ранее не судимых таркосалинцев. В отделе полиции злоумышленники признались в краже и похищенное имущество выдали сотрудникам добровольно. Со слов задержанных, инструменты они намеривались продать, вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». С подозреваемых взяли подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU