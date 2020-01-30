2020-01-30T06:30:20+03:00
Происшествия

В Пуровском районе поймали двух безработных за кражу из балка

Ранее не судимые мужчины собирались продать похищенное
Анна Полякова
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В Пуровском районе поймали двух безработных за кражу из балкаВ Пуровском районе поймали двух безработных за кражу из балкаФото: Ольга Крыльцова
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Пуровские полицейские установили подозреваемых в краже электроинструмента из жилого балка, расположенного на территории гаражного кооператива. Ущерб на сумму 64 тысячи рублей.

Житель Тарко-Сале обратился к правоохранителям с заявлением о том, что в период с 8 по 21 января 2020 года кто обокрал его. Территория гаражного кооператива не охраняется, видеонаблюдение отсутствует, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Подозреваемыми оказались двое безработных ранее не судимых таркосалинцев. В отделе полиции злоумышленники признались в краже и похищенное имущество выдали сотрудникам добровольно. Со слов задержанных, инструменты они намеривались продать, вырученные деньги потратить на собственные нужды.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». С подозреваемых взяли подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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