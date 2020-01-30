2020-01-30T05:33:12+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 января: морозно и без осадков

Температура воздуха -25 ... -32 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 30 января: морозно и без осадковПогода на Ямале 30 января: морозно и без осадковФото: Анна Полякова
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В четверг, 30 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 32 градуса, солнечно, без осадков. Ветер южный 2 м/с.

В Ноябрьске -25 градусов, пасмурно, днем - кратковременный снег. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -28 градуса. Пасмурная погода, снег пройдет – в первой половине дня. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Надыме -26 градусов, пасмурно. Днем – без осадков. Северо-западный ветер 5 м/с.

В Губкинском -25 градусов, пасмурно, снег пройдет вечером. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале - 26 градусов, пасмурно, снег – в перовой половине дня. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко -26 градусов, пасмурно, снег. Ветер северо-западный 6 м/с.

В Лабытнанги -29 градусов, солнечно, без осадков. Восточный ветер 2 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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