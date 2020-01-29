2020-01-29T16:15:05+03:00
Общество

В Тарко-Сале презентовали новое оборудование для образования школьников

Теперь юные пуровчане в игровой форме смогут изучать передовые технологии
Анна Полякова
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В Тарко-Сале презентовали новое оборудование для дополнительного образования школьников Фото: yanao.ruВ Тарко-Сале презентовали новое оборудование для дополнительного образования школьников Фото: yanao.ru
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Центр естественных наук Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО презентовал новое оборудование, приобретенное в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Теперь юные пуровчане в игровой форме смогут изучать передовые технологии.

Учителям информатики и географии, работающим в школах поселений, представили программы дополнительного образования технической направленности «IT», «ГЕО» и оборудование мобильного технопарка.

Теперь школьники могут пользоваться программами 3-D моделирования и создания интерактивных карт, беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, школьникам привезли набор для изобретения собственного электронного устройства на основе микрокомпьютера Матрешка Z с разновидностью Hi-Tech.

Как сообщили в департаменте образования Пуровского района, внедрение инновационного оборудования не ограничат стенами Центра естественных наук. В 2020 году сетевые программы мобильного технопарка планируют реализовать во второй уренгойской школе, в первой школе Ханымея и первой школе Пурпе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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