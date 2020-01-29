В Надыме открылся долгожданный спорткомплекс «Арктика»

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:50:23+03:00

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В Надыме состоялось долгожданное открытие многофункционального спортивного центра «Арктика». Спорткомплекс состоит из нескольких функциональных помещений: универсальный зал для игровых видов спорта и занятий, плавательный и учебный бассейны, зал для борьбы, тренажерный зал, залы для аэробики, шейпинга и настольных игр.

Особые условия созданы для людей с ограниченными возможностями. В здании оборудованы пандусы с двойными поручнями, на трибунах – места для колясочников, специальные туалетные комнаты, раздевалки и душевые. Для обеспечения доступности в помещения бассейна и тренажерный зал работают подъемные платформы и вертикальные подъемники.

В церемонии торжественного открытия приняли участие депутаты Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахманов и Игорь Герелишин.

- Уверен, надымчане с огромным удовольствием будут посещать секции, бассейны и тренажерные залы нового комплекса, – прокомментировал событие Марат Абдрахманов.

Как отметил Игорь Герелишин, жители Надыма давно ждали открытия нового спортивного центра.

- Не сомневаюсь, что проведение различных спортивных соревнований выйдет на новый уровень. Вполне вероятно, что здесь будут расти и новые чемпионы России, – сказал депутат.

Напомним, спортивный объект строили 10 лет. Он сменил множество подрядчиков. Последние строители сумели завершить работы раньше намеченного срока на несколько месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU