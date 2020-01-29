Надымчанин уговорил сожительницу купить у мошенников колеса

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:21:30+03:00

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Житель Надымского района сам проявил чрезмерную доверчивость и убедил сожительницу, что имеют дело с честными продавцами. Оказалось, что деньги попали в руки мошенников.

Осознав обман, в полицию обратилась 22-летняя горожанка. Она рассказала, что 24 декабря 2019 года в соцсети ее сожитель нашел объявление о продаже автомобильных колес. Обсудив с продавцом условия сделки, женщина внесла предоплату в размере 3 тысяч рублей на указанные реквизиты.

Через некоторое время, получив квитанцию об отправке товара, надымчанка оплатила его полную стоимость, отправив на счет незнакомца еще 16 тысяч рублей. Однако колес она так и не дождалась.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

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ИСТОЧНИК KP.RU