2020-01-29T14:49:54+03:00
Общество

В Салехарде заработала первая частная служба социального такси

Поездки для пожилых и инвалидов на «Соцмобиле» бесплатны
Анна Полякова
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В Салехарде заработала первая частная служба социального такси Фото: yanao.ruВ Салехарде заработала первая частная служба социального такси Фото: yanao.ru
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В Салехарде услугами новой частной службы социального такси воспользовались первые 20 пассажиров. Руководитель службы, индивидуальный предприниматель Александр Галкин, на «Соцмобиле» возит пожилых ямальцев и инвалидов в больницы, поликлиники, аптеки, банки, музеи.

Эти поездки для них бесплатны в любое удобное время, в том числе вечером, в выходные и праздники. В год один человек может воспользоваться услугами социального такси до 48 раз, в месяц поездок должно быть не более четырёх. Одновременно три пожилых человека или инвалида могут ехать по разным адресам.

До настоящего времени в окружной столице для граждан пожилого возраста и инвалидов действовало только одно социальное такси – в Центре социального обслуживания. Организация имеет в своем автопарке для этих целей два автомобиля и обслуживает в год около 150 человек.

- Нам так важно, что о нас заботятся и не забывают, – делится 79-летняя Галина Ивановна Бакиева.

Пока на ходу только одна машина– автомобиль Нива Шевроле, не оборудованная для инвалидов-колясочников. В ближайших планах – приобретение машины, адаптированной для перевозки маломобильных групп населения, сообщили в правительстве ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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