2020-01-29T14:25:23+03:00
Спорт

В Новом Уренгое впервые проходят соревнования по боксу среди женщин

Ямал на соревнованиях представляют 20 спортсменок
Анна Полякова
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В Новом Уренгое впервые проходят соревнования по боксу среди женщин Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое впервые проходят соревнования по боксу среди женщин Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 29 января открылись региональные соревнования по боксу среди женщин. Масштабное спортивное мероприятие будет проходить четыре дня. Спортсменки со всего Урала соберутся, чтобы выяснить, кто сильнее: четыре возрастные категории (с 13 до 40 лет), 51 весовая категория.

Спортсменов приветствовал глава города Новый Уренгой Иван Костогриз. Он пожелал всем честной борьбы и удачи.

Чемпионат и Первенство УрФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек посвящено празднованию 90-летия со дня образования Ямала и проходит в газовой столице впервые. Ямал на соревнованиях представляют 20 спортсменок.

Почетный гость соревнований - мастером спорта России международного класса Дмитрий Дягилев, председатель правления региональной федерации бокса, президент Уральского филиала Всероссийского центрального клуба бокса «Динамо». Российский боксер, представитель тяжёлой весовой категории дважды становился финалистом чемпионатов России, чемпионом мира среди военнослужащих (1997), бронзовым призером Игр Доброй Воли в Нью-Йорке (1998).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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