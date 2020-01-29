Надымчан учат бороться со стрессами на рабочем месте

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:13:03+03:00

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Ямальский центр медицинской профилактики взялся за сотрудников управления соцпрограмм Надымского района. Врачи учат их бороться со стрессом и профвыгоранием. Тренинги проходят в рамках соглашения о сотрудничестве и корпоративной программы по сохранению здоровья работников.

Уже получены первые результаты, сообщили в Центре. Тест, проведённый психологом показал, что уровень стресса в коллективе низкий. А вот с эмоциональным выгоранием придётся поработать. Ведь именно в управление соцпрограмм люди приходят со своими проблемами. Многие приносят негативные эмоции, требуя решить все «здесь и сейчас». Общение с ними ведет к психологической усталости к концу дня, апатии.

Исправить эту ситуацию помогут индивидуальные и групповые тренинги. Занятия будут проводиться в течение года. Первая встреча уже состоялась в конце прошлой недели. Соцработникам показали несколько простых приёмов. Теперь буквально за пару минут каждый сможет поднять себе настроение и настроиться на позитив. Их эффективность покажет повторное тестирование, запланированное в декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU