29 Янв. 2020 2020-01-29T13:56:06+03:00

Тазовчанин выплатили за лечение жертвы своего гнева больше 300 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон

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Прокуратура Тазовского района взыскала с местного жителя больше 600 тысяч рублей, затраченных на лечение пострадавшего от побоев. Как сообщили в региональном ведомстве, мужчину судили за умышленное причинение повреждений, повлекших средней тяжести вред здоровью. Однако уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Тем не менее, тазовчанин должен был заплатить за лечение пострадвшей. Сумма была потрачена из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования по ЯНАО. По закону ее должен возмещать тот, кто виновен в травмах.

Пострадавшей была оказана медицинская помощь, стоимость которой составила более 333 тыс. рублей.

Тазовским районным судом исковые требования прокурора полностью удовлетворены.

- Всего в 2019 году по исковым заявлениям прокурора района указанной категории удержано в рамках исполнительных производств и уплачено должниками добровольно в доход государства более 642 тыс. рублей, - пояснили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU