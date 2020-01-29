2020-01-29T13:40:36+03:00
Общество

В Лабытнанги откроют школу социального предпринимательства

Участие в проекте абсолютно бесплатное
Анна Полякова
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В Лабытнанги откроют школу социального предпринимательства Фото: pixabay.comВ Лабытнанги откроют школу социального предпринимательства Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги 7 февраля начинают реализовывать проект «Школа социального предпринимательства». Как сообщили в администрации города, его запускает Центр инноваций социальной сферы ЯНАО.

В нем примут участие предприниматели, физлица и социально-ориентированные некоммерческие организации. Школа будет работать на базе Центральной библиотеки города Лабытнанги.

Здесь будут изучать основы ведения бухгалтерии, принципы составления финансового плана, разработку грамотной маркетинговой стратегии. Спикер Школы –сертифицированный бизнес-тренер по социальному предпринимательству Любовь Мажорова. В мэрии уточнили, что участие в Школе абсолютно бесплатное. По окончании слушатели получат Сертификат Школы социального предпринимательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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