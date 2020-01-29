Надымчанин поделился с мошенниками деньгами, приняв их за сотрудников банка
Житель Надыма обратился в полицию, когда понял, что стал жертвой обмана. 57-летний мужчина пояснил, что неизвестные похитили у него 345 тысяч рублей.
Оказалось, что 27 января ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что с принадлежащей ямальцу банковской карты происходит списание денег. Встревоженный мужчина сразу же поверил звонившему.
Для пресечения незаконных операций неизвестный рекомендовал установить определенное приложение, что надымчанин и сделал. Тем самым доверчивый мужчина предоставил посторонним доступ к имеющимся личным сбережениям. В результате с его банковского счета «ушли» 345 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полицейские просят при таких звонках самим лично обращаться за консультацией к специалистам банка по телефону горячей линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU