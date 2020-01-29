2020-01-29T12:59:06+03:00
Происшествия

В Шурышкарском районе судят мужчину за убийство сестры

Тело женщины в ее квартире обнаружили односельчане
Анна Полякова
Поделиться:
В Шурышкарском районе судят мужчину за убийство сестрыВ Шурышкарском районе судят мужчину за убийство сестрыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Шурышкарском районе перед судом предстанет мужчина за убийство сестры. 24 сентября 2019 года в селе Горки 53-летний местный житель пригласил в гости родственницу. В ходе пьяного застолья уже нетрезвый мужчина обвинил сестру в краже тысячерублевой купюры.

Между ними возникла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину. Она нашла в себе силы самостоятельно уйти из дома жестокого брата и добраться до своего дома, но спустя непродолжительное время скончалась от полученных телесных повреждений. Тело женщины в ее квартире обнаружили односельчане.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием в раскрытии преступления. Свои действия он объяснил неадекватным состоянием из-за алкоголя.

Его судят по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое впервые проходят соревнования по боксу среди женщин
Надымчан учат бороться со стрессами на рабочем месте
Тазовчанин выплатили за лечение жертвы своего гнева больше 300 тысяч рублей
В Лабытнанги откроют школу социального предпринимательства
Надымчанин поделился с мошенниками деньгами, приняв их за сотрудников банка
В Шурышкарском районе судят мужчину за убийство сестры
Последний ямальский зимник планируют открыть 30 января
Тазовчанин, зарезавший одноклассника, не смог доказать самооборону
Лабытнанги и Харп планируют присоединить к единой энергосистеме страны
В Муравленко предпринимателю вынесли приговор за контрафакт
В Ноябрьске поймали наркокурьера, пытавшегося продать «синтетику»
Лидер ямальского поискового отряда вышел в финал всероссийского конкурса