В Шурышкарском районе судят мужчину за убийство сестры

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:59:06+03:00

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В Шурышкарском районе перед судом предстанет мужчина за убийство сестры. 24 сентября 2019 года в селе Горки 53-летний местный житель пригласил в гости родственницу. В ходе пьяного застолья уже нетрезвый мужчина обвинил сестру в краже тысячерублевой купюры.

Между ними возникла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину. Она нашла в себе силы самостоятельно уйти из дома жестокого брата и добраться до своего дома, но спустя непродолжительное время скончалась от полученных телесных повреждений. Тело женщины в ее квартире обнаружили односельчане.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием в раскрытии преступления. Свои действия он объяснил неадекватным состоянием из-за алкоголя.

Его судят по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU