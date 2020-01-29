Последний ямальский зимник планируют открыть 30 января

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:23:46+03:00

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Зимнюю автодорогу Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале дорожники планируют открыть 30 января. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО. Напомним, эта сезонная трасса практически полностью проходит по поверхности реки. Она традиционно открывается позже остальных.

Три из четырех сезонных трасс сегодня, 29 января, работают в штатном режиме. Автозимник Надым — Салехард открыт для всех видов транспортных средств (ТС) общей массой до 30 тонн. Такие же условия проезда по зимнику Коротчаево – Красноселькуп. Автодорога Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги доступна для машин до 20 тонн.

Ямальцев и гостей региона просят не выезжать на автозимник не убедившись, что он официально открыт.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону +7 (34922) 7 17 04. Также информация размещается в разделе «Зимники» на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и на интерактивной карте.

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ИСТОЧНИК KP.RU