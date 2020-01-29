2020-01-29T11:53:42+03:00
Происшествия

Тазовчанин, зарезавший одноклассника, не смог доказать самооборону

Рецидивиста отправили на 8 лет в колонию строгого режима
Анна Полякова
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Тазовчанин, зарезавший одноклассника, не смог доказать самооборонуТазовчанин, зарезавший одноклассника, не смог доказать самооборонуФото: Ольга Крыльцова
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В Тазовском районе рецидивиста признали виновным в убийстве бывшего одноклассника. Суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому местному жителю.

Кровавую расправу над приятелем он учинил 10 мая 2018 года около 23 часов. В поселке Тазовский двое мужчин выпивали. Во время застолья бывшие одноклассники поссорились, и гость избил хозяина квартиры. Оскорбленный хозяин вооружился ножом и погнался за ним. Настиг обидчика на лестничной клетке четыре раза вонзил в него нож. Гость скончался от полученных травм.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного следствия и в судебном процессе осужденный вину не признавал. Тазовчанин пытался убедить суд в том, что он сам оказался жертвой и ему пришлось обороняться. Тем не менее, исследование доказательной базы, собранной следствием, позволили суду установить виновность мужчины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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