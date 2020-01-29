2020-01-29T11:34:50+03:00
Экономика

Лабытнанги и Харп планируют присоединить к единой энергосистеме страны

Губернатор Ямала обсудил с главой АО «Россети Тюмень» совместные планы
Анна Полякова
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Лабытнанги и Харп планируют присоединить к единой энергосистеме страны Фото: yanao.ruЛабытнанги и Харп планируют присоединить к единой энергосистеме страны Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с гендиректором АО «Россети Тюмень» Алексеем Солдатенко. Глава региона отметил, что важно синхронизировать планы по совместной работе.

Основным вопросом стало подключение к централизованной системе электроснабжения города Лабытнанги и поселка Харп. Его планируется осуществить в рамках строительства моста через Обь.

Для реализации технического присоединения необходимо строительство двух подстанций напряжением 110 кВ, а также воздушной линии электропередачи 110 кВ в габаритах 220 кВ. Сейчас, в силу внесения конструктивных изменений в проект мостового перехода концессионером строительства, энергетикам необходимо актуализировать свои планы. В инвестиционной программе компании на 2020-2022 годы заложены затраты на выполнение проектно-изыскательских работ.

Участники встречи обсудили и другие вопросы сотрудничества, такие как подключение жилых домов и соц объектов, которые строятся в Салехарде. Алексей Солдатенко отметил, что у компании есть резервы для оперативного решения этих задач.

В рамках развития электросетевого комплекса Ямала компания «Россети Тюмень» инвестировала в прошлом году около 2,5 млрд рублей в строительство и реконструкцию энергооборудования.

- Всего полтора года прошло с очень знакового для округа события – запуска объектов для присоединения Салехардского энергоузла к единой сети. Это обеспечило надёжность энергетической инфраструктуры нашей столицы, а также позитивные сдвиги в части формирования тарифов для жителей и промышленных предприятий, – отметил Дмитрий Артюхов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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