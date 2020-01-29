2020-01-29T10:15:18+03:00
Общество

В Муравленко предпринимателю вынесли приговор за контрафакт

66 курток пришлось уничтожить
Анна Полякова
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В Муравленко предпринимателю вынесли приговор за контрафактВ Муравленко предпринимателю вынесли приговор за контрафактФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко вынесли приговор индивидуальному предпринимателю за торговлю контрафактной продукцией. У него в магазине обнаружили 66 спортивных курток, маркированных логотипом известного товаропроизводителя «Коламбия Спортсвир».

Своими преступными действиями бизнесмен причинил компании товаропроизводителя крупный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что он не первый раз попадается на этом нарушении. Однако будучи подвергнутым административному наказанию за реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, снова приобрел для реализации заведомо контрафактную продукцию.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся. Приговором мирового суда он признан виновным. Ямальцу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Изъятые контрафактные куртки уничтожены, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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