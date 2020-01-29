2020-01-29T10:02:04+03:00
Происшествия

В Ноябрьске поймали наркокурьера, пытавшегося продать «синтетику»

Общая масса изъятого зелья составила более 340 гр
Анна Полякова
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В Ноябрьске поймали наркокурьера, пытавшегося продать «синтетику» Фото: pixabay.comВ Ноябрьске поймали наркокурьера, пытавшегося продать «синтетику» Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске пресекли незаконный оборот наркотиков. 29-летнего наркокурьера задержали 25 декабря во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При личном досмотре у него обнаружили два прозрачных полимерных пакета с кристаллообразным веществом светлого цвета общей массой около 2 гр.

В его квартире нашли еще три аналогичных пакета с таким же содержимым. Общая масса изъятого средства составила более 340 гр. Экспертиза подтвердила предположения полицейских, изъятые вещества – это наркотическое средство синтетического происхождения.

На подозреваемого завели уголовное дело по двум статьям «Покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Его заключили под стражу, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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