2020-01-29T09:50:12+03:00
Общество

Лидер ямальского поискового отряда вышел в финал всероссийского конкурса

Рамиль Гибайдуллин признан лучшим воспитанником военно-патриотического клуба в стране
Анна Полякова
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Лидер ямальского поискового отряда вышел в финал всероссийского конкурса Фото: puradm.ruЛидер ямальского поискового отряда вышел в финал всероссийского конкурса Фото: puradm.ru
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Лидер поискового отряда «Кречет» центра развития туризма Пуровского района Рамиль Гибайдуллин признан лучшим воспитанником военно-патриотического клуба в стране. Он стал финалистом Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!».

Пуровчанин успешно прошёл испытания заочного этапа всероссийского конкурса, и приглашен на очный конкурс. Честь Ямала Рамиль Гибайдуллин будет защищать в Москве с 21 по 24 февраля.

В рамках конкурса он презентовал жюри деятельность своего поискового отряда, рассказал о своей общественной работе, а также представил презентацию-автопортрет «Мой клуб – моя семья». Кроме того, он подготовил авторское эссе «Я вижу в бликах Вечного огня…», в котором рассказал о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, сообщили в управлении молодежной политике и туризма Пуровского района.

Напомним, Всероссийский конкурс «Делай, как я!» проходит в пятый раз. Прошедшим в финал воспитанникам предстоит сдача нормативов по начальной военной и физической подготовке, тестирование и презентация заранее подготовленных визиток о личных заслугах и достижениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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