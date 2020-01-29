2020-01-29T09:35:26+03:00
Общество

В Ноябрьске может появиться производство по сборке беспилотников

Представители «АНТО «Туполев» приедут с презентацией
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске может появиться производство по сборке беспилотников Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске может появиться производство по сборке беспилотников Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьск с презентацией беспилотных летательных аппаратов приедут представители «Авиационного Научно-Технического Объединения «Туполев».

31 января они расскажут о планах инвестора в ЯНАО, в том числе о создании совместного предприятия в России. При этом сборочное производство могут разместить именно с в Ноябрьке.

Как сообщили в администрации города, на встречу приглашены потенциальные заказчики – компании нефтяной и газовой промышленности, строительные и энергетические организации, государственные службы, связанные с обеспечением безопасности населения и инфраструктурных объектов.

Напомним, Ямал уже заверил, что заинтересован в приобретении беспилотников. Благодаря таким устройствам можно осуществлять мониторинг пожаров, паводка, дроны помогают проводить спасательные операции, отслеживать состояние трубопроводов и социально-экономических объектов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муравленко предпринимателю вынесли приговор за контрафакт
В Ноябрьске поймали наркокурьера, пытавшегося продать «синтетику»
Лидер ямальского поискового отряда вышел в финал всероссийского конкурса
В Ноябрьске может появиться производство по сборке беспилотников
Лучшие книги ямальских авторов издадут за счёт окружного бюджета
Народный мастер России учит пуровских детей ваять снежных мышей
Между Уренгоем и Тарко-Сале будет курсировать автобус
Картины, подаренные главному музею Ямала, отправятся в путешествие
Ямальцам советуют без необходимости не выходить на улицу
Погода на Ямале 29 января: пасмурно и снежно
В Ноябрьске задержали рецидивиста, укравшего четыре аккумулятора
Ямал выбрал лучший логотип к празднованию 90-летия округа
В Салехарде рецидивист ответил на оскорбление ножом
В лобовом столкновении на ямальской трассе погибли два человека
Ямальские следователи подвели итоги года
В ЯНАО пройдет конкурс ямальских авторов, сочиняющих на родных языках
Пуровские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на «Оренбургской миле»
В Аксарке дорожная техника не справляется с уборкой снега
Пуровчанин предпочел тюрьму исправительным работам
В трех школах Губкинского появятся «Точки роста»
В Ноябрьске любителя пьяной езды отправили в колонию
Салехардский тяжелоатлет установил три рекорда России
Аферисты обвинили пенсионерку из ЯНАО в мошенничестве и лишили двух миллионов