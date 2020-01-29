В Ноябрьске может появиться производство по сборке беспилотников
В Ноябрьск с презентацией беспилотных летательных аппаратов приедут представители «Авиационного Научно-Технического Объединения «Туполев».
31 января они расскажут о планах инвестора в ЯНАО, в том числе о создании совместного предприятия в России. При этом сборочное производство могут разместить именно с в Ноябрьке.
Как сообщили в администрации города, на встречу приглашены потенциальные заказчики – компании нефтяной и газовой промышленности, строительные и энергетические организации, государственные службы, связанные с обеспечением безопасности населения и инфраструктурных объектов.
Напомним, Ямал уже заверил, что заинтересован в приобретении беспилотников. Благодаря таким устройствам можно осуществлять мониторинг пожаров, паводка, дроны помогают проводить спасательные операции, отслеживать состояние трубопроводов и социально-экономических объектов.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU