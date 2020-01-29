29 Янв. 2020 2020-01-29T09:35:26+03:00

В Ноябрьске может появиться производство по сборке беспилотников Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьск с презентацией беспилотных летательных аппаратов приедут представители «Авиационного Научно-Технического Объединения «Туполев».

31 января они расскажут о планах инвестора в ЯНАО, в том числе о создании совместного предприятия в России. При этом сборочное производство могут разместить именно с в Ноябрьке.

Как сообщили в администрации города, на встречу приглашены потенциальные заказчики – компании нефтяной и газовой промышленности, строительные и энергетические организации, государственные службы, связанные с обеспечением безопасности населения и инфраструктурных объектов.

Напомним, Ямал уже заверил, что заинтересован в приобретении беспилотников. Благодаря таким устройствам можно осуществлять мониторинг пожаров, паводка, дроны помогают проводить спасательные операции, отслеживать состояние трубопроводов и социально-экономических объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU