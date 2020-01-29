2020-01-29T09:17:32+03:00
Общество

Лучшие книги ямальских авторов издадут за счёт окружного бюджета

Решение примет окружная редакционно-издательская комиссия
Анна Полякова
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Лучшие книги ямальских авторов напечатают за счёт окружного бюджета Фото: yanao.ruЛучшие книги ямальских авторов напечатают за счёт окружного бюджета Фото: yanao.ru
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На Ямале определят лучших местных авторов книг. Победители смогут издать свои произведения в 2021 году за счёт средств окружного бюджета.

С первого февраля департаментом внутренней политики округа начинается сбор заявок на издание книг. Решение о том, какие издания достойны выйти в свет, принимается окружной редакционно-издательской комиссией, в состав которой входят представители сферы культуры, науки, общественность. Руководитель комиссии – вице-губернатор региона Ирина Соколова.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, начиная с 2016 года в регионе издано около 40 книг местных писателей, поэтов, краеведов. Это произведения признанных ямальских творцов, лауреатов литературной премии губернатора региона Анны Неркаги, Людмилы Липатовой, Людмилы Ефремовой, Нины Парфёновой, Евгения Лебедева, Николая Шамсутдинова, Вадима Гриценко.

В 2020 году запланировано издание 10 лучших по мнению редакционно-издательской комиссии книг по итогам прошлого конкурса, среди них произведения Зинаиды Лонгортовой, Эльдара Ахадова, Елены Пушкаревой, Веры Смилингене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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