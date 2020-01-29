2020-01-29T08:56:19+03:00
Общество

Народный мастер России учит пуровских детей ваять снежных мышей

Все юные участники получили именные сертификаты
Анна Полякова
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Народный мастер России учит пуровских детей ваять снежных мышей Фото: puradm.ruНародный мастер России учит пуровских детей ваять снежных мышей Фото: puradm.ru
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Пуровские школьники под руководством народного мастера России Сергея Ледкова создали шедевры из огромных кубов снега. Мастер–класс по снежной скульптуре «Символ года» организовал Пуровский районный центр национальных культур

Каждый участник из заранее приготовленных эскизов выбирал себе интересную мышку. Они рождались из снега под открытым небом на территории ЦНК. Всех замёрзших художников ждала в чуме натопленная печка и горячий чай. По окончанию мастер–класса все 28 юных участников получили именные сертификаты.

Мероприятие организовали в рамках программы «Семейный выходной», которая на протяжении двух лет успешно действует на территории района: одобрение пуровчан она получила во время одного из первых опросов на региональном портале «Живем на Севере».

Напомним, таркосалинский художник Сергей Ледков и мастер Сергей Корольков из Салехарда стали победителями XVI международного фестиваля ледовой скульптуры «Полярная рапсодия» в 2019 году. Их совместную работу «Как начинается трагедия» жюри фестиваля признало лучшей. Авторский замысел ямальских скульпторов полнее всего отразил тему фестиваля «Античный театр».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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