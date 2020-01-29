2020-01-29T08:36:50+03:00
Общество

Между Уренгоем и Тарко-Сале будет курсировать автобус

В марте по итогам торгов определится перевозчик
Анна Полякова
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Между Уренгоем и Тарко-Сале будет курсировать автобусМежду Уренгоем и Тарко-Сале будет курсировать автобусФото: Ольга Крыльцова
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С просьбой решить проблему транспортного обеспечения между поселком Уренгой и городом Тарко-Сале местные жители обратились к депутату Заксобрания ЯНАО Дмитрию Жаромских.

Особенно тяжело уренгойцам, которым приходится добираться до райцентра для получения необходимых услуг.

В своем блоге в соцсетях народный избранник сообщил, что сегодня уже есть промежуточный результат совместной работы с руководством Пуровского района и окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. Издан приказ департамента об установлении межмуниципального маршрута между этими населенными пунктами.

Объявлен конкурс на право осуществлять перевозки. Торги завершатся в начале марта. Тогда и будет определен победитель, который займется перевозками, пояснили в администрации Пуровского района.

Парламентарий поблагодарил окружной департамент транспорта за оперативность и конструктивную работу и пообещал вопрос держать на контроле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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