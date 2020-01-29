2020-01-29T07:17:02+03:00
Общество

Картины, подаренные главному музею Ямала, отправятся в путешествие

Первыми их увидят жители села Яр-Сале
Анна Полякова
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Осипов С.И. Картина Пейзаж с мостиком Фото: МВКОсипов С.И. Картина Пейзаж с мостиком Фото: МВК
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В селе Яр-Сале Ямальского района 1 февраля откроется выставка живописи «Тихая жизнь», посвященная 105-летию со дня рождения Сергея Осипова.

13 полотен известного отечественного живописца в числе 75 картин, которые были подарены благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко в честь 110-летия музея Ивана Шемановского в 2016 году. Это работы, написанные двадцатью художниками во второй половине прошлого столетия.

Отметим, что Фонд Тимченко отбирал для передачи в МВК в основном северные пейзажи, арктическую тематику и то, что среди них оказались пейзажи средней полосы России Осипова, большая удача.

Работы Сергея Осипова находятся в Государственном Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Италии, Великобритании, США, Австрии, Финляндии и других странах. Выставка в МБУК «Ямальский районный музей» будет работать до 12 марта, сообщили в МВК. Так начинается путешествие картин Осипова по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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