2020-01-29T06:44:26+03:00
Общество

Ямальцам советуют без необходимости не выходить на улицу

Без особой необходимости лучше не покидать пределы населенных пунктов
Анна Полякова
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Ямальцам советуют без необходимости не выходить на улицу Фото: dgzp.yanao.ruЯмальцам советуют без необходимости не выходить на улицу Фото: dgzp.yanao.ru
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Ямальцам рекомендуют не забывать о правилах безопасности при низких температурах. Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовал на своем официальном сайте главные принципы, которыми нужно руководствоваться в морозы.

Так, например, во избежание переохлаждения и обморожения ямальцам советуют без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.

Кроме того, без особой необходимости лучше не покидать пределы населенных пунктов, избегать пересечения ледовых преград по необорудованным переправам. Если случилось, так, что нужно выехать за территорию населенных пунктов, то важно ставить в известность родных и близких о маршрутах следования и времени прибытия в конечный пункт.

Необходимо следить за исправностью печей и дымоходов, а также электроприборов, и не перегружать ими сети.

Обморожения нередко наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. При сильном ветре лучше лицо укрыть шарфом или самодельной маской.

Сегодня, 29 января, на Ямале ожидается температура воздуха -23 ... -28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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