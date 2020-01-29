2020-01-29T05:28:35+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 января: пасмурно и снежно

Температура воздуха -22 ... -25 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 29 января: пасмурно и снежноПогода на Ямале 29 января: пасмурно и снежноФото: Анна Полякова
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В среду, 29 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 23 градуса, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -25 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -22 градуса. Пасмурная погода, снег. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Надыме -22 градус, пасмурно и снежно. Северо-западный ветер 9 м/с.

В Губкинском -23 градуса, пасмурно, снег – в течение дня. Ветер северо-западный 9 м/с.

В Тарко-Сале - 22 градуса, пасмурно, снег. Ветер западный 7 м/с.

В Муравленко -24 градуса, пасмурно, снег пройдет рано утром и поздно вечером. Ветер западный 10 м/с.

В Лабытнанги -23 градуса, пасмурно, снег. Северо-западный ветер 6 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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