В Ноябрьске задержали рецидивиста, укравшего четыре аккумулятора

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:59:18+03:00

С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении

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В Ноябрьске раскрыли кражу четырех аккумуляторов. О их пропаже в дежурную часть заявил местный житель. Мужчина пояснил, что с его двух грузовых автомобилей, припаркованных во дворе дома, неизвестный похитил четыре аккумуляторные батареи марки «Вear-190». Ущерб составил 48 тысяч рублей, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно–розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый, неработающий 40–летний местный житель.

Он увидел припаркованные во дворе «Камазы» и решил совершить кражу. Убедившись, что за его действиями никто не следит, снял с машины аккумуляторы. Распорядиться похищенным он не успел.

На него завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU