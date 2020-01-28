В Салехарде рецидивист ответил на оскорбление ножом

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:22:16+03:00

5 лет он проведет в колонии строгого режима

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Жителя Салехарда, выбравшего для аргумента нож, осудили на пять лет. Срок он будет отбывать в колонии строго режима.

О происшествии стало известно 5 октября 2018 года, когда в дежурную часть поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что к ним доставили 33-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости.

Выяснилось, что он распивал спиртное со своим знакомым. Во время застолья он стал оскорблять собутыльника. Между ними завязался сначала словесный конфликт. Однако в какой-то момент обиженный приятель схватил нож и вонзил его в хама. После расправы он удалился с места преступления.

Его личность установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина.

Его судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU