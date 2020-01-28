28 Янв. 2020 2020-01-28T14:59:11+03:00

В лобовом столкновении на ямальской трассе погибли два человека Фото: Госавтоинспекция Ямала

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На 601 километре автодороги «Сургут - Салехард» между Пуровском и Коротчаево утром 28 января столкнулись автомобили ВАЗ и Тойота.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительной информации, водитель отечественного автомобиля во время обгона в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа, еще один пассажир госпитализирован. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, последствиями которых стали лишь механические повреждения транспортных средств. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 445 зарегистрированных ДТП, погибли 4 человека и 38 травмированы, в их числе 2 детей.

Автоинспекторы призывают водителей выбирать безопасный скоростной режим и воздержаться от опасных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, тем самым не подвергать себя и других опасности на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU