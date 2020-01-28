Ямальские следователи подвели итоги года

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:40:21+03:00

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В Салехарде 28 января состоялось расширенное заседание коллегии СУ СКР по ЯНАО, на котором подвели итоги работы за прошлый год и определены задачи на 2020 год.

Руководитель следственного управления Андрей Егоров отметил, что раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений против личности в 2019 году сохранилась на высоком уровне: раскрыто 100% дел о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и более 90% убийств. Эти показатели превышают как показатели по УрФО, так и по России в целом.

Что касается возмещения ущерба от преступлений, то в 2019 году в бюджет России возвращено более 879 млн рублей. По уголовным делам о преступлениях по фактам невыплат зарплаты общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составила более 55 млн рублей, возмещено более 49 млн рублей.

Губернатор ЯНАО, отметил совместную работу правительства региона и правоохранителей со случаями невыплаты зарплаты. Общими усилиями удается добиваться того, чтобы люди получали заслуженную оплату своего труда.

- Знаю, что под особым контролем руководителя управления находятся все происшествия с детьми. Они проходят строгую проверку, и им дается верная оценка. Безусловно, важна ваша работа по раскрытию налоговых преступлений, которая позволяет пополнять казну и дает ресурсы для реализации наших программ развития, – отметил Дмитрий Артюхов.

В ходе коллегии губернатор наградил сотрудников следственного управления благодарностями за эффективную работу в 2019 году, сообщили в правительстве ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU