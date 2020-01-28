В ЯНАО пройдет конкурс ямальских авторов, сочиняющих на родных языках
На Ямале дали старт конкурсу на лучшее освещение на родных языках в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренных северян. Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО начал приём заявок на участие в творческом состязании по присуждению специальных премий имени Прокопия Салтыкова, Леонида Лапцуя и Сергея Ирикова.
Участником конкурса может стать ямальский автор, сочиняющий на родном языке: ненецком, ханты, селькупском. Работы по темам «Родная речь», «Община — вчера, сегодня, завтра», «Ямал — мой дом» и «Семья» департамент принимает с 4 февраля по 25 марта.
Одно из условий конкурса - произведения должны быть опубликованы в СМИ, журналах или отдельным изданием и соответствовать критериям владения родным языком, художественных достоинств текста, актуальности темы. Размер каждой премии составляет 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU