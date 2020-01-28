2020-01-28T14:04:54+03:00
Спорт

Пуровские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на «Оренбургской миле»

Оба спортсмена представляли спортшколу олимпийского резерва «АВАНГАРД»
Анна Полякова
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Пуровские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на «Оренбургской миле» Фото: pixabay.comПуровские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на «Оренбургской миле» Фото: pixabay.com
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Пуровские спортсмены успешно выступили в Оренбурге на всероссийских соревнованиях «Оренбургская миля» на призы губернатора Оренбургской области по легкой атлетике.

Бронзовые награды завоевали Анна Кукушкина в забеге на 60 метров и Антон Козлов на дистанции 800 метров. Оба спортсмена представляли Пуровскую районную спортивную школу олимпийского резерва «АВАНГАРД» Тарко-Сале, сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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