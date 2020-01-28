28 Янв. 2020 2020-01-28T13:39:15+03:00

В Аксарке дорожная техника не справляется с уборкой снега Фото: zsyanao.ru

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Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Елена Лаптандер проверила, как в селе Аксарка чистят улицы от снега. Поводом стал сигнал самих жителей. В адрес депутата поступило обращение, в котором они выражали недовольство качеством уборки снега по ул. Первомайская.

Как сообщила народная избранница, она побывала на месте, встретилась с представителями подрядной организации. Выяснилось, что большая часть работ выполняется вручную – техника не справляется. Все работы согласовываются с местной администрацией.

В Заксобрании ЯНАО пояснили, что вопрос оперативной и качественной уборки снега решится в ближайшее время. Подрядная организация закупила снегоуборочную технику, которая поступит в Аксарку в начале февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU