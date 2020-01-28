2020-01-28T13:22:37+03:00
Происшествия

Пуровчанин предпочел тюрьму исправительным работам

Прогулявшего отправили в колонию общего режима
Анна Полякова
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Пуровчанин предпочел тюрьму исправительным работамПуровчанин предпочел тюрьму исправительным работамФото: Ольга Крыльцова
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Жителю Пуровского района ужесточили наказание. Его судили за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Изначально наказанием для него было 4 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 тыс. рублей. Неотбытую часть заменили на 1 год 7 месяцев 25 дней исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы.

Вернувшись в Пуровский район мужчину поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, трудоустроили на должность сортировщика. После этого ему разъяснили порядок отбытия наказания и ответственность за уклонение от исправительных работ.

Однако мужчина неделю прогулял. После этого суд заменил наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев 4 дня лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. При этом он указа, что в один из рабочих дней он отсутствовал по уважительной причине. Суд ЯНАО признал судебное решение законным и обоснованным, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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