В трех школах Губкинского появятся «Точки роста»

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:37:13+03:00

Каждая будет отремонтирована в соответствии с брендбуком

Изменить размер текста: A A

В Губкинском в 2020 году в трёх школах появятся «Точки роста». Это центры образования, которые создаются в рамках регионального проекта «Современная школа» и нацпроекта «Образование».

Как рассказал глава города Андрей Гаранин в своём инстаграме, «Точки роста» появятся к 1 сентября 2020 года в 4-й, 5-й и 7-й школах. В них будут оборудованы кабинеты и для реализации гуманитарного, естественнонаучного, технического и цифрового профилей. Каждая «Точка роста» будет отремонтирована в соответствии с брендбуком, утверждённым Минпросвещения России, оснащена современным оборудованием, мебелью.

В помещениях центров появятся шахматные гостиные, коворкинг-пространство, где выделена зона отдыха с удобной современной мебелью и медиа-зона. Аудитории для обучения технологии будут оснащены 3D оборудованием, а также будет место, где ребята смогут выставить свои творческие работы.

В Губкинском в эту программу реновации включены 6-я и 7-я школы. В ближайшие годы эти учреждения ждут большие перемены. Их оснастят с учётом всех новшеств и требований времени.

Комментируя реализацию регионального проекта «Современная школа», глава региона Дмитрий Артюхов сказал, что ямальская система образования – одна из лучших в стране.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU