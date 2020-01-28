2020-01-28T12:37:13+03:00
Общество

В трех школах Губкинского появятся «Точки роста»

Каждая будет отремонтирована в соответствии с брендбуком
Анна Полякова
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В трех школах Губкинского появятся «Точки роста» Фото: администрация ГубкинскогоВ трех школах Губкинского появятся «Точки роста» Фото: администрация Губкинского
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В Губкинском в 2020 году в трёх школах появятся «Точки роста». Это центры образования, которые создаются в рамках регионального проекта «Современная школа» и нацпроекта «Образование».

Как рассказал глава города Андрей Гаранин в своём инстаграме, «Точки роста» появятся к 1 сентября 2020 года в 4-й, 5-й и 7-й школах. В них будут оборудованы кабинеты и для реализации гуманитарного, естественнонаучного, технического и цифрового профилей. Каждая «Точка роста» будет отремонтирована в соответствии с брендбуком, утверждённым Минпросвещения России, оснащена современным оборудованием, мебелью.

В помещениях центров появятся шахматные гостиные, коворкинг-пространство, где выделена зона отдыха с удобной современной мебелью и медиа-зона. Аудитории для обучения технологии будут оснащены 3D оборудованием, а также будет место, где ребята смогут выставить свои творческие работы.

В Губкинском в эту программу реновации включены 6-я и 7-я школы. В ближайшие годы эти учреждения ждут большие перемены. Их оснастят с учётом всех новшеств и требований времени.

Комментируя реализацию регионального проекта «Современная школа», глава региона Дмитрий Артюхов сказал, что ямальская система образования – одна из лучших в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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