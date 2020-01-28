В Ноябрьске любителя пьяной езды отправили в колонию

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:14:30+03:00

Три года его наказывали за нетрезвое вождение

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Ноябрьский городской суд признал зачитал приговор местному любителя пьяной езды. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В момент задержания он был уже подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение и имел судимость, которую получил в такой же ситуации.

В прокуратуре ЯНАО пояснили, что в ноябре 2019 года мужчина сел пьяным за руль «Nissan Almera» и разъезжал так по городу, пока его не остановили полицейские.

При этом ранее, в апреле 2017 года, он подвергался административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, после чего в 2018 и 2019 годах дважды осуждался за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Постоянно нарушая закон и получая за это наказания, должных выводов ямалец так и не сделал.

Суд учел эти обстоятельства и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU