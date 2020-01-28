2020-01-28T12:14:30+03:00
Происшествия

В Ноябрьске любителя пьяной езды отправили в колонию

Три года его наказывали за нетрезвое вождение
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске любителя пьяной езды отправили в колонию Фото: pixabay.comВ Ноябрьске любителя пьяной езды отправили в колонию Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Ноябрьский городской суд признал зачитал приговор местному любителя пьяной езды. Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. В момент задержания он был уже подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение и имел судимость, которую получил в такой же ситуации.

В прокуратуре ЯНАО пояснили, что в ноябре 2019 года мужчина сел пьяным за руль «Nissan Almera» и разъезжал так по городу, пока его не остановили полицейские.

При этом ранее, в апреле 2017 года, он подвергался административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, после чего в 2018 и 2019 годах дважды осуждался за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Постоянно нарушая закон и получая за это наказания, должных выводов ямалец так и не сделал.

Суд учел эти обстоятельства и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровские легкоатлеты завоевали бронзовые медали на «Оренбургской миле»
В Аксарке дорожная техника не справляется с уборкой снега
Пуровчанин предпочел тюрьму исправительным работам
В трех школах Губкинского появятся «Точки роста»
В Ноябрьске любителя пьяной езды отправили в колонию
Салехардский тяжелоатлет установил три рекорда России
Аферисты обвинили пенсионерку из ЯНАО в мошенничестве и лишили двух миллионов
В Новом Уренгое подвели итоги патриотического конкурса среди школьников
Чиновницу из департамента образования ЯНАО оштрафовали за нерасторопность
В Салехарде спорят из-за названий улиц строящегося микрорайона
За неделю ямальские спасатели провели 16 аварийно-спасательные операций
Прокуратура проверила обеспеченность сирот жильем
В Салехарде стартует прием заявлений в первые классы
В Пуровском районе приступили к подготовке соревнований на Кар-Нате
Мошенник в социальной сети выманил у жительницы Лабытнанги деньги
Ямальская танцовщица-колясочница переехала в присопосбенную для нее квартиру
Погода на Ямале 28 января: снегопады при северо-западном ветре
В Новом Порту возводят спортивно-оздоровительный комплекс
В Новом Уренгое женщина ограбила мужчину в гостиничном номере
Новый закон о правах коренных народов Севера упростит жизнь тундровиков в ЯНАО
В Лабытнанги раздали по 125 граммов блокадного хлеба
Мнимый сотрудник банка украл у новоуренгойца больше 700 тысяч рублей
Аэропорт Нового Уренгоя составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний
В Тазовском районе готовятся к проведению дней Слёта оленеводов
Ямальцам врачи советуют отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса
Ямал вошёл в пятёрку лидеров по использованию цифровых образовательных платформ
В селе Новый Порт строители в морозы возводят спорткомплекс